Filistinlilere Sağlık Hizmetleri Kısıtlaması: MSF Raporu

İsrail'in El Halil'deki Sağlık Kısıtlamaları

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını açıkladı. MSF'nin hazırladığı raporda, El Halil sakinlerinin sağlık ve temel ihtiyaçlarının derhal karşılanması gerektiği vurgulandı.

Sağlık Hizmetlerine Erişimin Zorluğu

Raporda, İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle El Halil'deki Filistinlilerin sağlık hizmetlerine ulaşımının imkânsız hale geldiği ifade edildi. İnsanların, sağlık merkezlerinin kapalı olması nedeniyle acil durumlarda dahi ihtiyaç duydukları bakıma erişemedikleri belirtildi.

Kısıtlamaların Psikolojik Etkileri

MSF'nin İnsani İşler Direktörü Frederieke van Dongen, "İsrail kısıtlamaları, El Halil'de yaşayan Filistinlilerin büyük acı çekmesine sebep olmaktadır. Bu durum, onların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilemektedir." şeklinde konuştu.

Yoksulluk ve Sağlık Sigortası Sorunları

El Halil'de aileler, kısıtlamalar nedeniyle yoksulluk çekmekte ve bu nedenle sağlık sigortalarını iptal etmek zorunda kalmaktadır. Sonuç olarak, birçok kişi beslenme ve ilaç alımında zorluk yaşamaktadır.

H2 Bölgesinin Durumu

El Halil'deki H2 bölgesi, Batı Şeria'daki en fazla kısıtlamanın yaşandığı bölge olarak öne çıkmaktadır. Burada, İsrail güçleri tarafından yönetilen 21 kontrol noktası bulunmakta ve bu durum sağlık çalışanlarının bölgeye ulaşımını zorlaştırmaktadır.

Uluslararası Topluma Çağrı

MSF, uluslararası topluma, İsrail hükümetinin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Filistin halkının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladılar.

El Halil, 1997'de imzalanan anlaşmalarla H1 ve H2 olarak ikiye ayrılmıştır. Filistin yönetimi H1'in yönetimini devralırken, H2 bölgesi ise İsrail ordusunun kontrolündedir ve burada yoğun Filistinli nüfusu bulunmaktadır.