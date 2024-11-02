Filistinlilere Yönelik İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsraillilerin Saldırıları

Filistinlilerin toprakları üzerinde baskı oluşturan İsrailli gruplar, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria'nın hem ortasında hem de kuzey bölgelerinde meydana geliyor.

Kefr ed-Dik'teki Olaylar

Kefr ed-Dik Belediye Başkanı Muhammed Naci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasabanın batısındaki zeytin hasadı yapan Filistinlilere silahlı bir İsraillinin saldırdığını ve çiftçileri kışkırttığını belirtti. Naci, Filistinlilerin bu saldırıya karşı koyarak saldırganı bölgeden uzaklaştırmayı başardığını ifade etti.

Calud Köyü'nde Gergin Anlar

Bir diğer saldırı ise, Nablus'un güneyinde yer alan Calud köyünde gerçekleşti. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, köy konseyinin başkanı Raid Hac Muhammad, İsrail ordusunun korumasındaki bir grup silahlı İsrail vatandaşının, köyün doğu kesiminde zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak onların zeytin hasadı yapmalarına engel olduğunu belirtti.

Sincil'de Yeni Bir Saldırı

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında da benzer bir durum yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, bir grup İsrailli, doğudaki arazide zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak onları bölgeden çekilmeye zorladı.

Hayvan Çalma Girişimleri

Ayrıca, Eriha'nın kuzeyindeki El-Avca köyünde bulunan Reşayide Bedevi Arap toplumu da saldırılara maruz kaldı. Silahlı İsrailliler, Bedevi topluluğunun hayvanlarını çalmaya çalıştı. Bu bölgedeki Bedevi toplulukları, sık sık İsrail'in saldırılarına ve tehditlerine hedef olmaktadır.

Şu an için Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin ve Doğu Kudüs'te 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını işgal etmekte olup, bu durum uluslararası hukuk açısından yasa dışı kabul edilmektedir.