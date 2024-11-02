DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.387.835,42 -0,63%

Filistinlilere Yönelik İsrail Saldırıları Devam Ediyor

Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik İsrail saldırıları artarak sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:12
Filistinlilere Yönelik İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsraillilerin Saldırıları

Filistinlilerin toprakları üzerinde baskı oluşturan İsrailli gruplar, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria'nın hem ortasında hem de kuzey bölgelerinde meydana geliyor.

Kefr ed-Dik'teki Olaylar

Kefr ed-Dik Belediye Başkanı Muhammed Naci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasabanın batısındaki zeytin hasadı yapan Filistinlilere silahlı bir İsraillinin saldırdığını ve çiftçileri kışkırttığını belirtti. Naci, Filistinlilerin bu saldırıya karşı koyarak saldırganı bölgeden uzaklaştırmayı başardığını ifade etti.

Calud Köyü'nde Gergin Anlar

Bir diğer saldırı ise, Nablus'un güneyinde yer alan Calud köyünde gerçekleşti. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, köy konseyinin başkanı Raid Hac Muhammad, İsrail ordusunun korumasındaki bir grup silahlı İsrail vatandaşının, köyün doğu kesiminde zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak onların zeytin hasadı yapmalarına engel olduğunu belirtti.

Sincil'de Yeni Bir Saldırı

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında da benzer bir durum yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, bir grup İsrailli, doğudaki arazide zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak onları bölgeden çekilmeye zorladı.

Hayvan Çalma Girişimleri

Ayrıca, Eriha'nın kuzeyindeki El-Avca köyünde bulunan Reşayide Bedevi Arap toplumu da saldırılara maruz kaldı. Silahlı İsrailliler, Bedevi topluluğunun hayvanlarını çalmaya çalıştı. Bu bölgedeki Bedevi toplulukları, sık sık İsrail'in saldırılarına ve tehditlerine hedef olmaktadır.

Şu an için Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin ve Doğu Kudüs'te 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını işgal etmekte olup, bu durum uluslararası hukuk açısından yasa dışı kabul edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Coşkusu
2
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı
3
Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
4
Batı Trakya Türkleri Doğaya Yeniden Hayat Veriyor
5
Tunç, Zonguldak'ta Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu Yaptı
6
Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi