Filistinlilere Yönelik Tehditler: Sde Teiman Gözaltı Merkezi Hatırlatıldı

Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Tehditler

Filistin topraklarında yaşanan gerginlik devam ediyor. İsrailli bir grup, Batı Şeria'da bulunan El-Halil yakınındaki Vadi er-Rahim bölgesinde, Filistinlilere açıkça tehditlerde bulundu. Bu olay, İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Olayın Detayları

4 Ağustos sabahı saat 07:00'de, maskeli bir İsrailli, 20 büyükbaş hayvanla birlikte Hirbet topluluğunun bulunduğu alana girdi. Bu kişinin El-Harini ailesine ait arpa tarlasına girdiği ve hayvanlarını burada otlatmaya başladığı bildirildi. Olay esnasında, başka maskeli İsraillilerin de bölgeye arabayla geldikleri görüldü. Filistinliler, maskeli saldırganlardan birini Şem Tov Lovski olarak teşhis etti.

Çirkin Tehditler

El-Harini ailesine hakaret eden İsrailli, evin ve tarlanın kendilerine "Tanrı tarafından verildiğini" savunarak, Filistinli aileyi evlerinden çıkarmaya çalıştı. Aynı kişi, kendisine karşı çıkan aile üyelerine, sıkça işkence iddialarıyla gündeme gelen Sde Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak, "Tanrı adına tecavüz" ifadelerini kullandı. Bu gözaltı merkezi, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu bir yer olarak biliniyor.

Ölümler ve Saldırılar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılarda 646 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını işgal etmektedir. Uluslararası hukuka göre bu tür gasplar yasadışı olarak kabul edilmektedir.