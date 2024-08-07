Filistinlilerin Batı Şeria'daki Durumu Giderek Kötüleşiyor

BM Raporu: Batı Şeria'daki İhlaller Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesi olaylarının hız kesmeden sürdüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, yaptığı basın toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi. Haq, son dönemlerde BM'nin bölgede yayımladığı raporlara atıfta bulunarak, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da "Filistinlilerin öldürülmesi, yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması ve altyapının tahrip edilmesinin hızla devam ettiğini" belirtti.

Olayların Detayları

Haq, Batı Şeria'da 30 Temmuz ile 5 Ağustos arasında ikisi çocuk olmak üzere toplam 16 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü, bu ölümlerden 9'unun hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca aynı dönemde 56 kişinin yaralandığını, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 20'den fazla saldırıda bulunduğunu ve bu saldırıların yaralanmalara ve mülklere zarar vermeye neden olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Durum

Farhan Haq, Gazze'nin sürekli bombardımanlarının yardım kuruluşlarının olaylara müdahale etme yeteneğini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, bunun "toplu can kayıplarına" yol açabileceğini belirtti. Haq, Gazze'deki insani yardım kuruluşlarının, yetersiz beslenen çocukların ve yerinden edilmiş ailelerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinin zorlandığını ve bu durumun yardım malzemelerinin depolanmasını da kısıtladığını kaydetti.

Sözcü Yardımcısı, Gazze'deki kirli su ve yetersiz hijyen koşullarının aşırı kalabalıkla birleşmesi sonucu salgın hastalıkların yayılma riskinin arttığını da sözlerine ekledi.