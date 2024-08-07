Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Filistinlilerin Batı Şeria'daki Durumu Giderek Kötüleşiyor

BM, Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesinin devam ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:55
Filistinlilerin Batı Şeria'daki Durumu Giderek Kötüleşiyor

BM Raporu: Batı Şeria'daki İhlaller Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesi olaylarının hız kesmeden sürdüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, yaptığı basın toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi. Haq, son dönemlerde BM'nin bölgede yayımladığı raporlara atıfta bulunarak, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da "Filistinlilerin öldürülmesi, yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması ve altyapının tahrip edilmesinin hızla devam ettiğini" belirtti.

Olayların Detayları

Haq, Batı Şeria'da 30 Temmuz ile 5 Ağustos arasında ikisi çocuk olmak üzere toplam 16 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü, bu ölümlerden 9'unun hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca aynı dönemde 56 kişinin yaralandığını, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 20'den fazla saldırıda bulunduğunu ve bu saldırıların yaralanmalara ve mülklere zarar vermeye neden olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Durum

Farhan Haq, Gazze'nin sürekli bombardımanlarının yardım kuruluşlarının olaylara müdahale etme yeteneğini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, bunun "toplu can kayıplarına" yol açabileceğini belirtti. Haq, Gazze'deki insani yardım kuruluşlarının, yetersiz beslenen çocukların ve yerinden edilmiş ailelerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinin zorlandığını ve bu durumun yardım malzemelerinin depolanmasını da kısıtladığını kaydetti.

Sözcü Yardımcısı, Gazze'deki kirli su ve yetersiz hijyen koşullarının aşırı kalabalıkla birleşmesi sonucu salgın hastalıkların yayılma riskinin arttığını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak