Film gibi olay: Dayısı sandığı kişi babası çıktı, 1 milyar dolarlık mirasa ortak oldu

Gelen haberler doğrultusunda Ümit Etyüzen gençlik yıllarında aşk yaşadığı Niyazi Üzmez'den hamile kalırken Ümit Etyüzen ise 21 yaşında hamile kalırken Niyazi Üzmez ise 16 yaşındaydı. Fabrikada bekçi olarak çalıştırılan Enver Zorlukaya ile apar topar evlendirilen Etyüzen, bebeği doğduğunda dere kenarına bıraktı. Bu yaptığı hareketten pişman olan Zorlukaya bebeği dere kenarından alarak büyüttüler ve kızlarına ise Kalbiye ismini verdiler.

Babası Hasan Üzmez ile beraber fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, 'bu gerçeği kimseye anlatmayın' diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında temizlik ve çay işlerine bakması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikahlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak hizmet veriyordu.

YILLARCA BABASINA HİZMET ETTİ

Genç kız olan Kalbiye, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekerken Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak işe başladı. 14 yaşında olan Kalbiye, küçük yaşta Manisa'ya gelin olarak gönderildi. Fakat talihsizlikle devam ederken genç kız 28 yaşında 2 çocuğuyla ortada kaldı. Uzaktan akrabası olarak bildiği Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü.





DNA TESTİ

Niyazi Üzmez geçtiğimiz Mayıs ayında Turgutlu'da bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin bu çocuk sana çok benziyor ithamlarına karşılık gerçeği itiraf etti. Kalbiye dayı dediği Niyazi Üzmez'in gerçek babası olduğunu öğrenmesiyle şok yaşadı. DNA testi yaptırdı ve Sağlam, devamında babalık davasının sonuçlanmasıyla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla babalık davası devam ederken 88 yaşındaki Niyazi Üzme vefat etti.

Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi yüzde 99.9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu belirlendi. Rapor Turgutlu Aile Mahkemesi'ne iletildi. Kalbiye, DNA testiyle biyolojik babasından kalan iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servetin misraçılarından oldu.