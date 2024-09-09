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Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Film-San Ödülleri, 49 yıl aradan sonra gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Ödüllerle sinema ve dizi sektöründeki başarılı isimler onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:56
Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) tarafından 1975 yılından bu yana ilk kez düzenlenen "Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri" töreni, geçen gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törenin Açılışında Önemli Konuşmalar Yapıldı

Törene ev sahipliği yapan Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ile Film-San Başkan Yardımcısı Meral Konrat, katılımcılara güzel bir akşam diledi. Film-San Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar, ödül töreninin düzenlenmesinin önemi hakkında katılımcılara şu ifadeleri iletti: "Bizden önceki yönetimlerin böyle bir şey düşünmemiş olması kabul edilemez, bu nedenle bu törende yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk halkının destekleriyle, sanat camiasını daha iyi bir yola yönlendirmek istiyoruz."

Ödüller Sahiplerini Buldu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Film-San'ın 49 yıl aradan sonra düzenlediği bu ödül töreninin anlamını vurguladı ve şunları söyledi: "Beyoğlu, sanatın kalbidir ve bu tür etkinliklerde yer almak bizim için büyük bir kazanım.”

Ödül töreninde, 2023-2024'ün "En İyi Sosyal Sorumluluk Filmi Ödülü" "Buğday Tanesi" filmine verildi. Milletvekili Serkan Bayram, ödülü almak üzere sahneye çıkarak engelli bireylerin görünürlüğü için yapılacak çalışmalara destek vereceklerini açıkladı.

Özel Vefa ve Onur Ödülleri Dağıtıldı

Ayla Algan ve Türker İnanoğlu adına "Film-San Vefa ve Onur Ödülü" ise bu yıl hayatını kaybeden sanatçıların ailelerine takdim edildi. Aynı zamanda, "Film-San Onur Ödülü" Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan'a verildi.

En İyi Dizi ve Sinema Ödülleri

"Kızıl Goncalar" dizisi "En İyi Dizi" ödülünü kazanırken, "Kuru Otlar Üstüne" sinema filmi "En İyi Sinema Filmi" ödülüne layık görüldü. Çok sayıda ödül ile sektörün en yetenekli isimlerine teşekkür edildi.

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