Filyos Limanı'na Demir Yolu Hattı İhalesi Düzenlenecek

Filyos Limanı'na Yeni Demir Yolu Hattı İhalesi Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak'taki Filyos Limanı için demir yolu iltisak hattı ihalesi düzenleyecek. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre, bu proje hedefli olarak Dünya Bankası tarafından finansman sağlanacak.

Proje Kapsamı ve Amaç

Bakanlık, alınan bu kaynakların bir kısmını, Filyos Limanı'nın sanayi tesislerine bağlantısını sağlamak amacıyla kara ve demir yollarının inşaatına yönlendirecek. İhale süreci, Dünya Bankasının tedarik yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Teklif Süreci ve Şartlar

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Filyos Limanı ve Filyos Sanayi Bölgesi'ne yönelik gidiş/dönüş demir yolu ile kara yolu altyapı bağlantı inşaatı için isteklilerden kapalı zarfla teklif alacak. Tasarım hızı saatte 50 kilometre olan demir yolu hattının toplam uzunluğunun, 2 köprü dahil, yaklaşık 13 kilometre olması planlanıyor.

İhale Süreci Detayları

İhale, tek aşamalı iki zarf usulüne göre yapılacak ve tüm isteklilere açık olacak. Teklifler, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığının Ankara-Emek adresine 8 Ocak 2025 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Elektronik teklifler kabul edilmeyecek.

Tüm teklifler için belirlenen geçici teminat ise 1 milyon 500 bin dolar veya eşdeğeri olarak belirtilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.