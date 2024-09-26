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Finansal Sistemin Güçlendirilmesi İçin Kritik Düzenlemeler

ABD Hazine Bakanı Yellen, güçlü bir ekonomik yapı için dayanıklı finansal sistemin gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:23
Finansal Sistemin Güçlendirilmesi İçin Kritik Düzenlemeler

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Önemli Açıklamalar

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dayanıklı bir finansal sistemin güçlü bir ekonomi için temel bir genç olduğunu dile getirerek, bu sistemin güçlendirilmesi için akıllıca düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hazine Piyasaları Konferansı'ndaki Mesajlar

Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nde gerçekleştirilen 10. Hazine Piyasaları Konferansı'nda, finansal sistemin istikrarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık kariyeri boyunca bu istikrarı sağlamak için gayret gösterdiğini ifade eden Yellen, güçlü temellerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Düzenlemelerin Önemi ve Hazine Piyasası

Yellen, uygun düzenlemelerin, inovasyon ve ekonomik büyümeyi destekleyen dayanıklı finansal sistemin temeli olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca güçlü bir hazine piyasasının, doların uluslararası işlemlerdeki rolünü pekiştirmeye yardımcı olduğunu açıkladı. Bu bağlamda, diğer kurumlar ve özel sektörle iş birliği yapmanın faydalarına değindi.

İstikrarın Sürekliliği

Yellen, finansal sistemin istikrarının sürekli bir çaba gerektirdiğini belirterek, "Dayanıklı bir finansal sistem kurma ve koruma çabaları asla sona ermez; zafer ilan edemeyiz," dedi. Ayrıca bir finansal kriz durumunun milyonlarca Amerikalının yaşamını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Yumuşak İniş ve Enflasyon

Yellen, bir televizyon röportajında enflasyonun kontrol altına alındığını düşündüğünü belirtti. "Görünen tüm veriler, yumuşak iniş yolunda olduğumuzu gösteriyor," ifadelerini kullanan Yellen, iş gücü piyasasında gözlemlenen gevşekliğin önemine vurgu yaptı.

Konut Fiyatlarının Rolü

Yellen, konut maliyetlerinin enflasyondaki en büyük etkenlerden biri olduğunu ifade ederek, konut fiyatlarının düşeceğini ve bunun Fed'in enflasyonda %2 hedefini yakalamasına yardımcı olacağını belirtti. Faiz oranları ile ilgili olarak ise yorum yapmaktan kaçındı, yalnızca Fed yetkililerinin önceki günlerde faiz indirimini öngördüğünü aktardı.

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