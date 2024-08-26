Fındık Bahçesindeki Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Düzce'de Eğitim ve Eğlence Bir Arada

Düzce'nin fındık bahçelerinde çalışan çocuklar, gönüllü öğretmenlerle yaz okullarında hem eğleniyor hem de öğreniyor. Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yürüttüğü etkinlikler sayesinde dezavantajlı ailelerin çocukları için yeni bir fırsat doğdu.

Gönüllü Öğretmenlerle Eğitim Desteği

Kalabalık bir ekip olarak çalışmalara katılan 20 gönüllü öğretmen, mevsimlik tarım işçileriyle birlikte gelen çocukları, yaz tatilini daha verimli hale getirmek için çeşitli aktivitelerle destekliyor. Bu proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında hayata geçiriliyor.

Eğitim İmkanları ve Destek

Dernek Eğitim Danışmanı ve Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, eğitim olanaklarının artırılması için çalıştıklarını ifade etti. Hedef, çocukların okul çağında eğitimlerini sürdürmelerine imkan tanımak. Gülcan, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz," dedi.

Çocuklar Eğleniyor, Öğreniyor

Beden eğitimi öğretmeni Ali Çelikel, "Çocuklar burada eğleniyor, gayet mutlular. Onlara çeşitli kültürel ve sportif aktiviteler düzenliyoruz," dedi. Bu tür projeler, çocukların tarlalardaki zor şartlardan uzak kalmalarına yardımcı oluyor.

Öğrencilerin Görüşleri

Ailesiyle Hatay'dan gelen 12 yaşındaki Ayaz Gezer, "Okulda derslere girmek, resim yapmak ve film izlemek harika. Öğretmenlerimiz çok iyi ve eğitimi seviyorum," şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi öğretmenler, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.