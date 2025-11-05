Fındık Üreticilerinden Ferrero’ya 'Manipülasyon' Tepkisi: 'Amaç Ucuza Fındık Almak'

Fındık Üreticilerinden Ferrero’ya 'Manipülasyon' Tepkisi

Ordu’nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, İtalyan Ferrero firmasının Türkiye fındığı hakkında ileri sürülen beyanatını "manipülasyon" olarak değerlendirdi. Akça, amaçlarının üreticiyi panikletip ellerindeki fındığı hemen ucuza pazara indirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Fiyatlarda sert dalgalanma

İddiaların ardından serbest piyasada fiyatlar hızla geriledi. Daha önce 380 liraya kadar çıkan fiyatlar, haberlerin yayılmasıyla birlikte 280 lira seviyelerine indi. Ferrero yetkilileri iddiaları reddederken, açıklama Ordulu üreticiler tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Akça'nın açıklamaları: "Üretici direndi"

Akça, sektörde tekel konumundaki alıcı firmaların her yıl benzer hamleler yaptığını belirterek, "Bu ülkede özellikle fındık alıcısı tekelci bir firmanın, her sene manipülasyon yaparak üreticinin ürününü elinden ucuza almaya çalıştığı bir hamlesi oluyor. Bu sene hamleyi tekrar denediler" dedi.

Akça ayrıca, kamuoyuna yansıyan fiyat verilerini hatırlatarak, "Bilindiği üzere 195 lira levant kalite fındık fiyatı açıklandı ama serbest piyasada 370-380 lira bandına çok çabuk yükseldi. Tabii, bunlar için hammadde ne kadar pahalı olursa kazançları o kadar az olacaktı. Buna manipülasyon yaparak ürünün fiyatını aşağı çekme yoluna gittiler" ifadelerini kullandı.

Akça, iddiaların ikinci bir hamleyle Amerika’daki bir gazeteye yansıtıldığını ve Türkiye’deki işbirlikçiler aracılığıyla piyasalara sokulduğunu belirterek, "Buradaki amaç üreticiyi panikletip, elindeki fındığı hemen ucuz fiyata pazara indirmelerini sağlamaktı. Üretici direndi ve direnmeye devam ediyor" dedi. Akça, dünya ve Türkiye rekoltesinin düşük olduğunun bilinmesinin üreticinin direncini artırdığını vurguladı ve "Bu sene patron üretici, üretici ne derse o olacak" dedi.

Rekabet Kurumu ve firmanın geri adımı

Akça, manipülasyonun hedefe ulaşamadığını belirterek, tepkiler sonucunda firmanın ve Rekabet Kurumu'nun devreye girdiğini söyledi. "Tepkiyi gören tekelci firma, Rekabet Kurumu’nun da açıklaması üzerine yetkililerince 'Bizim için Türkiye en büyük tedarikçi ülkedir, dolayısıyla bizim böyle bir beyanatımız yoktur' açıklamasını yapmak zorunda kaldılar" dedi.

Akça sözlerini, "Ben bundan sonraki süreçte artık fındık fiyatlarının yukarı doğru seyrinin başlayacağından kesinlikle eminim" diye tamamladı.

