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Fındık Üretiminde Hasat Filesi ile Tasarruf

Fındık üreticileri maliyetleri düşürmek için hasat filesini tercih ediyor. Bu yöntemle işçilik maliyetleri azalıyor ve ürün kalitesi artıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:48
Fındık Üretiminde Hasat Filesi ile Tasarruf

Fındık Üretiminde Devrim: Hasat Filesi Kullanımı

Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen tarım ürünlerinden biri olan fındıkta, artan maliyetleri azaltmak isteyen üreticiler, hasat filesine yöneliyor. Bu yeni yöntemle hem işçilik maliyetlerinin düştüğü hem de ürün kalitesinin arttığı bildiriliyor.

Tekkeköy Kaymakamı'nın Ziyareti

Enver Hakan Zengince, Tekkeköy'deki fındık üreticilerini ziyaret ederek hasat filesi sistemini inceledi. Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fileyle hasat yöntemi, fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağlıyor." dedi. Ayrıca, zemin üzerindeki bitki örtüsünün ve birikintilerin önlenmesinin üretime büyük katkı sağladığını vurguladı.

Uzmanların Görüşleri

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Filiz Turna, bu yöntemin nemi ve yağmur suyunu uzaklaştırarak aflatoksin oluşumunu engellediğini belirtti. Turna, "Meyvenin kendiliğinden olgunlaşıp filenin üzerine düşmesi, randımanı da önemli ölçüde artırmaktadır," ifadesini kullandı.

Üreticilerin Deneyimleri

Hamit Kırbaş Alioğlu, Yağbasan Mahallesi'nde 20 dönümlük fındık bahçesinde hasat filesi kullanmaya başladıktan sonra masraflarının büyük oranda azaldığını ifade etti. Alioğlu, "Fileyle hasat sayesinde 50 bin lira olan masrafımızı, 5-6 bin liraya kadar düşürdük. Eşimle birlikte gerekirse hiç işçi almadan hasat yapabiliyoruz," şeklinde konuştu.

Uzun Vadeli Tasarruf

Hasat filesi kullanan başka bir üretici Ali Yılmaz da, "Bu dönemde yevmiye ücretleri 1200-1300 lira aralığında. File sistemi, uzun vadede büyük tasarruf sağlıyor. 8 ton fındık toplanan bir dönemde 300 bin lira yerine, 200 bin lira masrafla 30-35 dönümlük tarlayı fileyle kurtarmak mümkün," dedi. Yılmaz, hasat işlemlerini ağustos başında başlayıp eylül ortasına kadar sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen...

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen üreticiler, fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağlayan hasat filesine yöneliyor. Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince (sağda), bölgedeki fındık üreticilerini ziyaret ederek hasat filesi sistemini inceledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen...

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen üreticiler, fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağlayan hasat filesine yöneliyor. Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince (sağda), bölgedeki fındık üreticilerini ziyaret ederek hasat filesi sistemini inceledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen...

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen üreticiler, fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağlayan hasat filesine yöneliyor. Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince (sağda), bölgedeki fındık üreticilerini ziyaret ederek hasat filesi sistemini inceledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen...

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen üreticiler, fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağlayan hasat filesine yöneliyor. Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince (sağda), bölgedeki fındık üreticilerini ziyaret ederek hasat filesi sistemini inceledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen...

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen üreticiler, fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağlayan hasat filesine yöneliyor. Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince (sağda), bölgedeki fındık üreticilerini ziyaret ederek hasat filesi sistemini inceledi.

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