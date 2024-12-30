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Fındıkkıran Balesi, Süreyya Opera Sahnesi'nde Sanatseverlerle Buluştu

Çaykovski'nin Fındıkkıran'ı, Genç Bale Topluluğu ile Süreyya Operası'nda sahnelendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:41
Fındıkkıran Balesi, Süreyya Opera Sahnesi'nde Sanatseverlerle Buluştu

Fındıkkıran Balesi, Sanatseverlerle Buluştu

Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği "Fındıkkıran" balesi, Genç Bale Topluluğu temsiliyle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bale, Rüya Anlatıyor

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla ilgili rüyalarının anlatıldığı bu eser, dünyada "Junior Ballet" olarak bilinen Genç Bale Topluluğu oluşumunun Türkiye'de ilk kez sahne almasıyla izleyiciye sunuldu.

Uluslararası Bir Topluluk

Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni Olga Pango'nun koreografisini üstlendiği topluluk, Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi farklı ülkelerden genç dansçılardan oluşuyor.

Olga Pango'dan Açıklamalar

Pango, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve "İstanbul Genç Bale Topluluğu'nu kuran benim ve bu bizim ilk performansımız. Bunu hiçbir sponsorumuz, desteğimiz olmadan yaptık. Tabii Süreyya Operası'ndan destek aldık. Buradan sonra Almanya'da, Makedonya'da, Romanya'da gösteri yapacağız." dedi.

Hedef Çocukların İfade Gücünü Artırmak

Pango, "Çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri bir yol vermek istiyoruz. Bu tür performanslarla yapmak istediğimiz en önemli şey bu. Bundan sonra topluluğumuzu olması gerektiği gibi gerçekten geliştireceğimizi umuyorum. Bunun İstanbul ve Türk kültürünün gelişimi için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek Temsiller

Eser, bugün ile 2 ve 9 Ocak 2025'te Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek. Topluluğa destek vermek üzere, Stuttgart Balesi'nin baş dansçısı Marti Paixa ile Kuzey Makedonya Balesi'nin baş dansçısı Balazs Locsei de eserin farklı temsillerinde sahnede olacak.

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