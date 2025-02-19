Finlandiya'dan Barış Müzakerelerine Destek: Ukrayna'nın Egemenliği Korunmalı

Finlandiya Başbakanı'nın Açıklamaları

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gerçekleştirilecek barış müzakerelerinde, Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasının ve NATO ile Avrupa Birliği'ne (AB) katılma hakkına sahip olmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Barış Sürecinin Önemi

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, Orpo, Ukrayna'daki barış süreci ve Avrupa'nın güvenlik meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Orpo, Ukrayna'da barışın sağlanması için ülkesinin çabalarını sürdüreceğini belirterek, "Barış müzakerelerindeki tek sonuç, Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak kalması ve eğer isterse AB ile NATO'ya katılabilme hakkına sahip olmasıdır," dedi.

Avrupa'nın Rolü

Orpo, bazı ABD'li yetkililerin son zamanlardaki söylemlerine atıfta bulunarak, Avrupa'nın barış görüşmelerinde yer alması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, NATO'nun savunmasının olası bir barış anlaşması sonrasında zayıflatılmaması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Tehditleri

Başbakan, "Rusya, Avrupa için uzun vadeli ve ciddi bir güvenlik tehdididir. Ukrayna'da barış sağlansa bile bu durum değişmeyecektir," ifadelerini kullandı.

ABD-Rusya Toplantısı

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, geçtiğimiz hafta Avrupa'nın savaşı sonlandıracak barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını ancak Avrupa'nın çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtti. Bununla birlikte, ABD ve Rusya'nın üst düzey heyetleri dün Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde, ikili ilişkileri normalleştirmek ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla bir araya geldi. Görüşmelerin 4,5 saat sürdüğü ve tarafların ilerleyen süreçte temaslarını sürdürmeye devam edeceği açıklandı.