Finlandiya'dan Gazze Politikalarına Eleştiri

Finlandiya Parlamento Üyesi Razmyar'dan Sert Eleştiriler

Finlandiya Parlamentosu'nun Afganistan kökenli üyesi ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nasima Razmyar, hükümetin Gazze politikalarını sert bir dille eleştirdi. Razmyar, ülkesinin "soykırım yapan bir devletle silah ticareti yapmasının ikiyüzlülük" olduğunu belirtti.

İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Helsinki Times'a göre, Razmyar, Finlandiya hükümetini İsrail'e "ticari yaptırım" uygulamaya davet etti. "Hükümet, durumu gözlemleme bahanesinin arkasına saklanamaz" diyen Razmyar, hükümetin saldırıların sona ermesi için herhangi bir somut adım atmadığını ifade etti.

İnsani Yardım ve Destek Konusunda Eleştiriler

Razmyar, Finlandiya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) düzenlediği finansal desteği askıya almasını da eleştirdi. Hükümetin sadece "belirsiz temenniler" ile durumu geçiştirdiğini vurguladı.

Gazze'deki Durum

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e karşı saldırıları başlamış ve buna bağlı olarak yapılan saldırılarda, İsrail hükümeti 1200 İsrailli'nin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Gazze Şeridi'nde ise 39.897 Filistinli'nin öldüğü açıklanmıştır. Saldırılarda, sivil altyapılar hedef alındığı ve sağlık tesislerinin de zarar gördüğü rapor edilmiştir.

İnsani Ara ve Sonrası

24 Kasım 2023'te başlayan kısa süreli insani ara ile 240 Filistinli ile 81 İsrailli karşılıklı olarak serbest bırakılmış olsa da, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoyma süreci devam etmektedir. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 623 Filistinli yaşamını yitirmiştir.