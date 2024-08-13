Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Finlandiya'dan Gazze Politikalarına Eleştiri

Finlandiya'nın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştiren Nasima Razmyar, hükümeti iki yüzlülükle suçladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:45
Finlandiya'dan Gazze Politikalarına Eleştiri

Finlandiya Parlamento Üyesi Razmyar'dan Sert Eleştiriler

Finlandiya Parlamentosu'nun Afganistan kökenli üyesi ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nasima Razmyar, hükümetin Gazze politikalarını sert bir dille eleştirdi. Razmyar, ülkesinin "soykırım yapan bir devletle silah ticareti yapmasının ikiyüzlülük" olduğunu belirtti.

İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Helsinki Times'a göre, Razmyar, Finlandiya hükümetini İsrail'e "ticari yaptırım" uygulamaya davet etti. "Hükümet, durumu gözlemleme bahanesinin arkasına saklanamaz" diyen Razmyar, hükümetin saldırıların sona ermesi için herhangi bir somut adım atmadığını ifade etti.

İnsani Yardım ve Destek Konusunda Eleştiriler

Razmyar, Finlandiya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) düzenlediği finansal desteği askıya almasını da eleştirdi. Hükümetin sadece "belirsiz temenniler" ile durumu geçiştirdiğini vurguladı.

Gazze'deki Durum

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e karşı saldırıları başlamış ve buna bağlı olarak yapılan saldırılarda, İsrail hükümeti 1200 İsrailli'nin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Gazze Şeridi'nde ise 39.897 Filistinli'nin öldüğü açıklanmıştır. Saldırılarda, sivil altyapılar hedef alındığı ve sağlık tesislerinin de zarar gördüğü rapor edilmiştir.

İnsani Ara ve Sonrası

24 Kasım 2023'te başlayan kısa süreli insani ara ile 240 Filistinli ile 81 İsrailli karşılıklı olarak serbest bırakılmış olsa da, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoyma süreci devam etmektedir. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 623 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor