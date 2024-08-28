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Finlandiya'dan İki Devletli Çözüm İçin AB'ye Vurgu

Finlandiya, Orta Doğu'daki çatışmalar için iki devletli çözümde AB'nin merkezi rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:06
Finlandiya'dan İki Devletli Çözüm İçin AB'ye Vurgu

Finlandiya, İki Devletli Çözümü Destekliyor

Finlandiya, Orta Doğu'daki gerginliklere dikkat çekerek, bu bölgedeki çatışmaların sona ermesi için iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.

AB'nin Rolü Önemli

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) bu hedefin gerçekleştirilmesinde merkezi bir rol oynadığını belirtti. Valtonen, "Uluslararası toplum, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları sona erdirmek için iki devletli çözümü teşvik etmelidir. AB'nin bu rolü güçlendirmek büyük önem taşıyor," dedi.

Ateşkes Çağrısı

Gazze'deki durumu ele alan Valtonen, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının hem bölgedeki insani koşulların iyileşmesine hem de gerginliklerin azalmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Valtonen ayrıca, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek olan, Ukraine, Gazze ve Venezuela gibi güncel meselelerin ele alınacağı Avrupa Birliği üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

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