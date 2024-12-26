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Finlandiya, Deniz Altı Altyapısına Şüpheli Müdahalelere Önlem Alacak

Finlandiya, deniz altı altyapısındaki kesintilere karşı kesin yanıt vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 21:14
Finlandiya, Deniz Altı Altyapısına Şüpheli Müdahalelere Önlem Alacak

Finlandiya, Deniz Altı Altyapısına Tehditlere Karşı Önlem Alacak

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, EstLink 2 elektrik şebekesi ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarına yönelik yaşanan kesintilerin ardından, hükümetin şüpheli müdahale iddialarına ciddi bir yanıt vereceğini bildirdi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, bu duruma karşı yürütülen soruşturmanın derinlemesine devam ettiğini açıkladı.

Kesinti Detayları ve Tehditlerin Kaynağı

Yerel saatle 12.26'da, Fingrid şebeke operatöründen yapılan açıklamalara göre, EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altındaki dört telekomünikasyon kablosunda bağlantı kesintileri yaşandı. Başbakan Orpo, deniz altı altyapısındaki şüpheli müdahalelere karşı kararlı bir yanıt verileceğini belirtti.

Rusya'nın Gölge Filosuna Dikkat!

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, olayın yaşandığı dönemde, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu düşünülen bir geminin bölgede olduğuna dikkat çekti. Yapılan incelemeler sonucunda, geminin çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" bir durum olduğunu ifade ettiler. Yetkililer, bu durumun kablolardaki hasara sebep olabileceği görüşünü aktardılar.

Rusya'nın uluslararası yaptırımlara karşı gizli petrol ve mal taşıma amaçlı eski tankerlerden oluşan bir "gölge filo" kurduğu iddiaları, bu olayın önemini arttırıyor.

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