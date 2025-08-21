DOLAR
Finlandiya, E1 Projesi Kararı Nedeniyle İsrail Büyükelçisini Çağırdı

Finlandiya, İsrail'in E1 Projesi onayı nedeniyle Helsinki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:01
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesine ilişkin yerleşim inşaatı planlarını onaylamasının ardından İsrail'in Helsinki Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Bakanlık duyurusunu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı. Açıklamada, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin E1 bölgesindeki yerleşim planları ve Gazze'yi ele geçirme niyetlerine ilişkin derin endişeler dile getirildi.

E1 Projesi'nin Bölgesel Etkileri

E1 Projesi, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Azeriye mahallesine yakın Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi.

Proje ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve bu alanların izole edilmesi amaçlanıyor.

İnsani Yardımlar İçin Çağrı

Finlandiya, paylaşımında ayrıca uluslararası hukuka uygun olarak Gazze'ye insani yardımların engellenmeden ulaştırılması çağrısında bulundu ve yaşanan gelişmeler karşısında endişesini vurguladı.

