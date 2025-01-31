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Finlandiya, Ukrayna'ya 200 Milyon Euro Askari Yardım Gönderecek

Finlandiya, Ukrayna'ya 200 milyon avroluk askeri yardım paketi ile desteğini 2,5 milyar euroya çıkardı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:18
Finlandiya, Ukrayna'ya 200 Milyon Euro Askari Yardım Gönderecek

Finlandiya, Ukrayna'ya Yeni Askari Yardım Paketini Onayladı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'ya 200 milyon avro değerinde yeni bir askeri yardım paketini onayladı. Bu, 2022 yılından beri gönderilen 27. yardım paketi olma özelliği taşıyor.

Yardım Miktarı ve Amaç

Finlandiya'nın YLE haber ajansının aktardığına göre, bu yardım paketi ile birlikte Finlandiya'nın Ukrayna'ya yaptığı toplam destek miktarı yaklaşık 2,5 milyar avroya ulaşmış olacak. Hükümet, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev yönetimine olan desteği sürdürme kararlılığını yineledi.

Savunma Bakanlığı'ndan Açıklamalar

Finlandiya Savunma Bakanlığı, yeni yardım paketinin Cumhurbaşkanı Stubb tarafından onaylandığını duyurdu. Savunma Bakanı Antti Hakkanen yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik desteğin "gevşememesi, aksine güçlenmesi" gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın cephede kendisini savunmasına yardımcı olacak bir destek sağlıyoruz" diye konuştu.

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