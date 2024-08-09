Fiona May: İtalya'da Irkçılık Artıyor

Fiona May'dan Korkutucu Açıklama
Eski dünya şampiyonu uzun atlamacı Fiona May, İtalya'da irkçılığın son yıllarda artığına dikkat çekerek, 20 yıl önce şartların şimdi olduğu gibi olmadığını belirtti.
Irkçılığın Yükselişi
Aslen Jamaikalı bir aileden gelen ve İtalyan vatandaşlığı da bulunan May, eski İtalyan atlet Gianni Iapichino ile olan kızı Larissa Iapichino hakkında sosyal medyada atılan yorumlara karşı çıkıyor. Larissa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olduktan sonra, "İtalyan mı değil mi?" tartışmalarına maruz kalmıştı.
Sosyal Medya ve Irkçilik
Corriere della Sera May, sözlerine devam ederek, "Sorun, ten renginizdir. Bu aslına bakarsanız bir sorun olmamalıdır, özellikle spor dünyasında. Örneğin, Fransa milli futbol takımının neredeyse tamamı siyah oyunculardan oluşuyor. Onlar sürekli olarak sokakta keşfedilip takıma alınıyorlar. Peki ya İtalya? Neden İtalya milli futbol takımında hiç siyah oyuncu yok?" diyerek eleştiride bulundu. İtalya'nın ırkçı olup olmadığı sorulduğunda, eski sporcu, "İtalya, ileri gitmek yerine geri geri gidiyor. Ülkenin bilinçaltında bir şeyler var. Medyada Larissa'nın sadece İtalyan bir babası olduğu gibi yorumlar yapılmasından da hoşlanmıyorum. Ben hayatım boyunca İtalyan ulusal renkleriyle yarıştım." yanıtını verdi.
Ten Rengi ve Spor
Gerileme Yaşanıyor
May, sözlerine devam ederek, "Sorun, ten renginizdir. Bu aslına bakarsanız bir sorun olmamalıdır, özellikle spor dünyasında. Örneğin, Fransa milli futbol takımının neredeyse tamamı siyah oyunculardan oluşuyor. Onlar sürekli olarak sokakta keşfedilip takıma alınıyorlar. Peki ya İtalya? Neden İtalya milli futbol takımında hiç siyah oyuncu yok?" diyerek eleştiride bulundu.
İtalya'nın ırkçı olup olmadığı sorulduğunda, eski sporcu, "İtalya, ileri gitmek yerine geri geri gidiyor. Ülkenin bilinçaltında bir şeyler var. Medyada Larissa'nın sadece İtalyan bir babası olduğu gibi yorumlar yapılmasından da hoşlanmıyorum. Ben hayatım boyunca İtalyan ulusal renkleriyle yarıştım." yanıtını verdi.