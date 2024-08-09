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Fiona May: İtalya'da Irkçılık Artıyor

Eski dünya şampiyonu atlet Fiona May, İtalya'daki ırkçılığın artışını eleştirdi ve sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:13
Fiona May: İtalya'da Irkçılık Artıyor

Fiona May'dan Korkutucu Açıklama

Eski dünya şampiyonu uzun atlamacı Fiona May, İtalya'da irkçılığın son yıllarda artığına dikkat çekerek, 20 yıl önce şartların şimdi olduğu gibi olmadığını belirtti.

Irkçılığın Yükselişi

Aslen Jamaikalı bir aileden gelen ve İtalyan vatandaşlığı da bulunan May, eski İtalyan atlet Gianni Iapichino ile olan kızı Larissa Iapichino hakkında sosyal medyada atılan yorumlara karşı çıkıyor. Larissa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olduktan sonra, "İtalyan mı değil mi?" tartışmalarına maruz kalmıştı.

Sosyal Medya ve Irkçilik

Corriere della Sera

Ten Rengi ve Spor

May, sözlerine devam ederek, "Sorun, ten renginizdir. Bu aslına bakarsanız bir sorun olmamalıdır, özellikle spor dünyasında. Örneğin, Fransa milli futbol takımının neredeyse tamamı siyah oyunculardan oluşuyor. Onlar sürekli olarak sokakta keşfedilip takıma alınıyorlar. Peki ya İtalya? Neden İtalya milli futbol takımında hiç siyah oyuncu yok?" diyerek eleştiride bulundu.

Gerileme Yaşanıyor

İtalya'nın ırkçı olup olmadığı sorulduğunda, eski sporcu, "İtalya, ileri gitmek yerine geri geri gidiyor. Ülkenin bilinçaltında bir şeyler var. Medyada Larissa'nın sadece İtalyan bir babası olduğu gibi yorumlar yapılmasından da hoşlanmıyorum. Ben hayatım boyunca İtalyan ulusal renkleriyle yarıştım." yanıtını verdi.

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