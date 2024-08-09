Fiona May: İtalya'da Irkçılık Artıyor

Fiona May'dan Korkutucu Açıklama

Eski dünya şampiyonu uzun atlamacı Fiona May, İtalya'da irkçılığın son yıllarda artığına dikkat çekerek, 20 yıl önce şartların şimdi olduğu gibi olmadığını belirtti.

Irkçılığın Yükselişi

Aslen Jamaikalı bir aileden gelen ve İtalyan vatandaşlığı da bulunan May, eski İtalyan atlet Gianni Iapichino ile olan kızı Larissa Iapichino hakkında sosyal medyada atılan yorumlara karşı çıkıyor. Larissa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olduktan sonra, "İtalyan mı değil mi?" tartışmalarına maruz kalmıştı.

Sosyal Medya ve Irkçilik