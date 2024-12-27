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Firari Cinayet Hükümlüsü Arnavutköy'de Ele Geçirildi

Kasten öldürme suçundan 37 yıl 6 ay hapis cezası alan Selahattin A, Arnavutköy'de yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:15
Firari Cinayet Hükümlüsü Arnavutköy'de Ele Geçirildi

Firari Cinayet Hükümlüsü Arnavutköy'de Yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kasten öldürme suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selahattin A. yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firari şahıs ele geçirildi.

Yakalama Süreci ve Sonrası

Selahattin A, adli makamlardaki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Bu operasyon, güvenlik birimlerinin firari suçlulara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir başarı olarak kaydedildi.

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