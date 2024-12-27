Firari Cinayet Hükümlüsü Arnavutköy'de Ele Geçirildi

Firari Cinayet Hükümlüsü Arnavutköy'de Yakalandı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kasten öldürme suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selahattin A. yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firari şahıs ele geçirildi.
Yakalama Süreci ve Sonrası
Selahattin A, adli makamlardaki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Bu operasyon, güvenlik birimlerinin firari suçlulara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir başarı olarak kaydedildi.