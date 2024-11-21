Firari Hükümlüyü Takip Eden Polis, 'Ayın Polisi' Seçildi

Samsun'da Başarı Hikayesi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, izinde olduğu gün kendi motosikletiyle firari bir hükümlünün peşine düşen polis memuru Osman Akar, üstün başarısıyla 'ayın polisi' seçildi.

Olayın Detayları

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Akar, 20 Ekim tarihinde hastanede tedavi gören dayısını ziyarete gittiği sırada, yaklaşık bir yıldır aranan firari hükümlünün hastane bahçesinde bir taksiye bindiğini fark etti.

Hemen harekete geçen Akar, firariyi kendi motosikletiyle takip edip konumunu ve durumu, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, ticari taksiyi 100. Yıl Bulvarı Anneler Parkı civarında durdurmayı başardı.

Gözaltına Alınma Süreci

Firari hükümlü, belirtilen alanda ekipler tarafından durdurulurken, sahte kimlik kullanmaya çalıştı. Ancak sorgulamanın ardından, emniyete götürüldü.

Başarıya Övgü

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Osman Akar'ı dikkatli ve duyarlı çalışmaları dolayısıyla bu başarıdan ötürü '2024 Ekim ayının polisi' unvanıyla ödüllendirdi.

Bununla birlikte, diğer başarılı polis memurları Çetin Bulut, Recep Topçu ve çarşı bekçileri Oktay Yetkin, Kurtca Uyanık ile tekniker Ali Eren Gezer de özverili çalışmalarıyla ödüllendirildi. Ayın polisi seçilen personelin fotoğrafları, Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.