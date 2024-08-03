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Firari Terörist, İsveç'te Cinsel İstismar Suçundan Hapis Cezası Aldı

PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner, İsveç'te atlara cinsel istismardan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 02:27
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 02:27
Firari Terörist, İsveç'te Cinsel İstismar Suçundan Hapis Cezası Aldı

Senanik Öner, Atlara Cinsel İstismar Suçundan Hapis Cezası Aldı

Türkiye'de terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner, sığındığı İsveç'te yapılan yargılamalarda, atlara cinsel istismar ve polise bıçakla saldırı suçlarından 1 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Olayın Detayları

İsveç'te basına yansıyan haberlere göre, Öner Helsingborg bölgesindeki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken, komşular tarafından fark edilmiştir. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine direniş gösteren Öner, bıçakla saldırıda bulunmuştur.

Yargılama Süreci

Helsingborg Mahkemesi, Öner'in atlara cinsel istismar ve polise bıçakla saldırı suçlarından hapis cezası verdi fakat sınır dışı edilmesi talebini kabul etmedi. İddianamenin detaylarına göre, Öner'in cinsel istismar eylemi, 24 Şubat tarihinde ahır sahibinin güvenlik kameralarında şüpheli birini görmesiyle ortaya çıkmıştır.

Kaçış ve Tutuklanma Anı

Güvenlik kameralarınca tespit edilen Öner, atların sahibi gelirken kaçmış, ancak 28 Şubat’ta tekrar ahıra girmeye çalışırken yakalanmıştır. Polis tarafından teslim olması istenen Öner, bıçakla saldırdığı için kısa bir arbede yaşanmış ve etkisiz hale getirilmiştir.

Türkiye ile İlgili Durum

Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner, daha önce BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcılığı yaparken gözaltına alınmış ve örgüt yöneticiliğinden yargılanmıştır. Aldığı cezanın onaylanmasından sonra yurt dışına kaçtığı bilgisi mevcuttur.

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