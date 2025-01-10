Fırat Kalkanı Bölgesinde 20 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre, teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamadı ve asla kaçamayacaklar. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek," ifadelerine yer verildi.