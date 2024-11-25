Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı'nda Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi duyuruda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör tehditlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiği vurgulandı.

Operasyonlar Sürecek

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." denildi. Bu ifade, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının altını çizmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.