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Fırat Kalkanı Bölgesinde Terörist Operasyonu

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:55
Fırat Kalkanı Bölgesinde Terörist Operasyonu

Suriye'nin Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi. Terörle Mücadele Süreçleri Devam Ediyor

Bu başarılı operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörist gruplara karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin bir parçasıdır ve Suriye'nin güvenliğinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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