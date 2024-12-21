Fırat Kalkanı'nda 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı'nda PKK/YPG'ye Darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz," ifadesine yer verildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bu gelişme, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.