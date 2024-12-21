DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.427.784,56 -0,68%

Fırat Kalkanı'nda 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:33
Fırat Kalkanı'nda 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı'nda PKK/YPG'ye Darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz," ifadesine yer verildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bu gelişme, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, İzmit'te Oyuncak Müzesi Açılışına Katıldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Ülkeleri Hukuksuzluklara Karşı Birlikte Hareket Etmeli
3
Arap Ülkeleri ve Kurumları Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı
4
Fatih Şahin: 'AK Parti Herkesin Partisidir!'
5
Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu: 'Lüks Değil, İhtiyaç!'
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa İçin İhtiyaç Vurgusu

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı