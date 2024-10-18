Fırat Kalkanı'nda 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı Bölgesinde Etkisizleştirilen Teröristler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz duruma getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

Bakanlığın sosyal medya platformları üzerinden yaptığı duyuruda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, milletin desteğiyle terörle mücadelesine ara vermeden devam ettiği belirtildi. Operasyonların Sürekliliği

Yapılan paylaşımda şu görüşlere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."