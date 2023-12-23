Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesi olarak Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı'nda komandolar 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla duyuruda teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu ancak eylemi gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi. 

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı

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