Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı'nda komandolar 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla duyuruda teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu ancak eylemi gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı