Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, saldırı planlarken MSB tarafından etkisizleştirildi. Bakanlık, teröristlerin yakalandığını duyurdu.

Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Teröristlerin bölgede saldırı hazırlığında olduğu ancak kahraman Türk Ordusu mensubu komandolar tarafından başarılı ile engellendiği bilgisine ulaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadeleye devam edileceği mesajı paylaşıldı.

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