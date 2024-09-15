Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye ve Irak'ta terörle mücadele harekâtlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:59
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG mensubu iki terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu alanında bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği PKK/YPG'li teröristlerle Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir," ifadelerine yer verildi.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin uluslararası alanda da ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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