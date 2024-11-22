Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Paylaşımda ayrıca, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek. Aziz vatan için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.