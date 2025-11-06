Fırat Kalkınma Ajansı’ndan 2026’ya güçlü destek: Bütçenin yüzde 80’i projelere

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Tunceli’de toplandı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli'de gerçekleştirildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026 yılı bütçesinin yüzde 80’inin proje ve faaliyet desteklerine ayrıldığı açıklandı ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Katılımcılar

Toplantıya; Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak katıldı.

Program ve desteklerin öncelikleri

Vali Numan Hatipoğlu toplantıda şunları söyledi: "Ajansımızca, sosyal kapsayıcılığı güçlü, kaynakları verimli kullanan ve dirençli bir bölgesel ekonomi oluşturulması amacı ile TRB1 Bölgesi’nde faaliyet gösteren mikro/küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin sanayi, turizm ve kırsal kalkınma alanlarındaki yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi için çalışmalar sürüyor. Kadınlar, gençler ve diğer kırılgan grupların ekonomik hayata katılımının artırılması, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeşil üretim süreçlerinin ve iş modellerinin yaygınlaştırılması amaçlı uygulanacak 28 milyon TL bütçeli 2025 Yılı Yeşil ve Kapsayıcı Kalkınma Hibe Desteği Programı kapsamında değerlendirme süreçleri tamamlanıp başarılı bulunan projeleri ele alacağız."

Hatipoğlu ayrıca, 2026 Yılı Taslak Çalışma Programı ve Taslak Bütçesinin değerlendirileceğini belirterek, yerel dinamikler, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, coğrafi potansiyeller, atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması ve istihdam potansiyeli gibi kriterler çerçevesinde hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında belirlenen yatırım konuları ile gelen başvuru sayıları ve istatistiki verilerin ele alınacağını aktardı. Ayrıca ajansın "ülkemizdeki 26 istatistiki bölge arasında en fazla başvuru alan 2. bölge" olmasına ve bakanlık performans değerlendirmesinde kadın girişimciliği temalarında üst sıralarda yer almasına dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca 2026 yılında uygulanacak mali destek programları, teknik destek programları, sonuç odaklı program faaliyetleri ve yatırım destek ile tanıtım çalışmaları görüşüldü.

