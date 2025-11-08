Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik: 5. Geleneksel Mezunlar Buluşması

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nün 5. Geleneksel Mezunlar Buluşması, iki gün süren etkinlikte 7'den 70'e mezunları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:06
Etkinlikte neler yaşandı

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 5. Geleneksel Mezunlar Buluşması ile 7'den 70'e tüm mezunları iki gün süren etkinlikte bir araya getirdi. Etkinlik boyunca fakültede ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sohbetler, deneyim paylaşımları ve öğrenci buluşmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikte 1976 ve 2020 mezunları tecrübelerini aktardı, mezunlar arasındaki bağlar güçlendi ve öğrencilerle karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Mezunlardan ve öğretim üyelerinden notlar

Prof. Dr. Yakub Demir etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "1981 yılında öğrenci olarak geldim, 1985 yılında mezun oldum. O günden bu yana hem Fırat Üniversitesi’ne hem Elazığ’a hizmet etmeye çalışıyorum. Bu yıl 5. mezunlar buluşmamızı gerçekleştiriyoruz ve artık geleneksel hale getirdik. Akreditasyon gereği mezunları buluşturmak da çok önemli. 2009’dan itibaren başladık ve her dört yılda bir bu buluşmayı düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edecek".

Halil Alış (1976 girişli) ise: "Bizim dönemimizde Fırat Üniversitesi henüz kurulmamıştı. Elazığ Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nde makine, inşaat ve 1972’de açılan elektrik mühendisliği bölümleri vardı. 1976 girişliyim ve 1980 yılında mezun oldum. Aynı zamanda akademinin ilk yüksek lisans öğrencilerindendim. Bu toplantılara birincisinden bugüne katılıyorum. Ankara’da ve başka şehirlerde de oldu, son ikisi ise Elazığ’da. İki gün boyunca yaşadığımız tecrübeleri öğrencilerle paylaştık".

Ayşe Nur Sümbül (2020 mezunu) etkinliği şöyle değerlendirdi: "2015 girişli, 2020 mezunuyum. Şu anda bir firmada teknik koordinatör olarak çalışıyorum. Bu etkinlik artık gelenekselleşti ve mezunlarımız bir araya gelip hem iş hem de tecrübe paylaşımı yapıyor. Ben birinci sınıftayken böyle bir toplantı vardı ve o zaman düşündüm, acaba ben de mezun olup katılabilir miyim diye. Bugün, o zaman kendime verdiğim sözü tutuyorum. Tekirdağ’dan geldim".

