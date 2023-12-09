Fırtına bu kez çok fena geliyor! Meteorolojiden 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava tahmin raporu geldi. Yapılan paylaşımda Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görünüyorken ülke genelinde bulutlu hava hakim olacağı belirtiliyor.





Şiddetli yağışlara dair uyarılar gelmeye devam ederken ülke genelinde yağmur yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli yağışların süreceği öngörüyor.

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar beklenirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği bildirildi.

Ayrıca, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.





Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre bazı il ve ilçelerde sarı ve kodlu uyarı yapıldı. Gelen uyarı listesinde adı geçen iller ise şu şekilde:

Elazığ, Muş, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari, Van, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop.





Yağışların yanı sıra rüzgarın da etkisini göstereceğine dair uyarılar yapıldı. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.