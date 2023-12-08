Fırtına Bursa'da deniz otobüsleri iptal ettirdi!

Bursa Deniz Otobüslerinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 14 seferin olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildiği duyuruldu. Yapılan duyuruya göre,

07:00 ile 19:00 saatleri arasında yapılacak olan;

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),

Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

olarak karşılıklı güzergahlarda ulaşım sağlayacak deniz otobüs seferlerinden 14 tanesinin iptal edildiği duyurusu yapıldı.