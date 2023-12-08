Fırtına Bursa'da deniz otobüsleri iptal ettirdi!

Olumsuz hava koşulları Bursa Büyükşehir Belediyesine ait deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Yapılan açıklamada deniz otobüslerinde 14 seferin iptal edildiği duyuruldu.

Fırtına Bursa'da deniz otobüsleri iptal ettirdi!
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Bursa Deniz Otobüslerinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 14 seferin olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildiği duyuruldu. Yapılan duyuruya göre,

07:00 ile 19:00 saatleri arasında yapılacak olan;

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 

Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 

olarak karşılıklı güzergahlarda ulaşım sağlayacak deniz otobüs seferlerinden 14 tanesinin iptal edildiği duyurusu yapıldı.

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