Fırtına Hatay'ı Vurdu: İskenderun Körfezi'nde Deniz ile Kara Birleşti!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat’ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından sahil şeridinde 1 metreye yakın çökme yaşandı. Şiddetli yağış ve fırtınanın da etkisiyle denizle kara birleşti. Bölgede araç ve yaya girişi yasaklandı.

Deprem Sonrası Çökme Nedeniyle Sular Altında Kaldı

İskenderun sahilinde deprem sonrası meydana gelen sıvılaşma ve çökme nedeniyle kıyı ile deniz birbirine girdi. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte hafta sonunu yağışlı geçiren ilçede, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmedi. Çökmenin yaşandığı sahil şeridindeki işletmeler de zarar gördü. Bazı işletmelerin duvarları yıkıldı, bazılarının ise zemin katları sular altında kaldı.

Uzmanlar Uyarıyor: Zemin İyileştirilmesi Şart

İskenderun sahilinde yaşanan çökme olayı, bölgenin zemin yapısının depreme karşı dayanıksız olduğunu gözler önüne serdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, bölgede zemin iyileştirilmesi yapılması gerektiğini belirtti. Öztürk, “Zeminde su, gevşek kum ve suni dolgu var. Bu da depremde sıvılaşma ve oturma riskini artırıyor. Bu nedenle, sahil şeridindeki binalarda zemin iyileştirilmesi yapılmalı. Ayrıca, kıyı ile deniz arasında bariyerler oluşturulmalı. Çünkü, artçı sarsıntılarla birlikte zemindeki hareketlilik devam edecek” dedi.







