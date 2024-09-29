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Fırtına ve Kuvvetli Yağış Uyarısı: Meteorolojiden Son Dakika Açıklamaları

Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Istanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:22
Fırtına ve Kuvvetli Yağış Uyarısı: Meteorolojiden Son Dakika Açıklamaları

Meteorolojiden Fırtına ve Kuvvetli Yağış Uyarısı

Türkiye'nin bazı bölgeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde beklenen fırtına, özellikle deniz trafiğini olumsuz etkileyebilir.

Rüzgar ve Fırtına Beklentileri

Batı Karadeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren, batı ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman ise kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtına, salı akşam saatlerine doğru batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genel olarak etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz ve Ege'de Durum

Doğu Karadeniz'de de yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde rüzgar etkili olacak. Güney Ege'nin güneyinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgar fırtına şeklinde esecek.

İstanbul'da Sağanak Yağış Başlıyor

İstanbul'da, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne'den başlayarak Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde de yerel kuvvetli yağışlar görülecek.

Diğer Bölgelerde Yağış Beklentisi

Kocaeli, Yalova ve Bursa'da da bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlar olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve öğle saatlerinden sonra Kastamonu ile Sinop'ta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olabilir.

Dikkatli Olun! Vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları ve tedbirli hareket etmeleri öneriliyor.

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