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Fitch Ratings, 2024 ABD Seçimlerinin Şirket Derecelendirmelerine Etkisini Beklemiyor

Fitch, 2024 başkanlık seçimlerinin ABD şirketlerinin kredi derecelendirmelerine doğrudan etkisi olacağını düşünmüyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:52
Fitch Ratings, 2024 ABD Seçimlerinin Şirket Derecelendirmelerine Etkisini Beklemiyor

Fitch'ten Önemli Açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kasım 2024 başkanlık seçiminin ABD'deki şirketlerin kredi derecelendirmelerine doğrudan etkide bulunmayacağını öngördüğünü bildirdi.

Fitch tarafından yapılan açıklamada, bu yılki seçimlerin şirketlerin kredi derecelendirmeleri üzerinde doğrudan etkiler yaratmasının beklenmediği vurgulandı. Kuruluş, "Doğrudan federal politika değişikliklerinden kaynaklanan derecelendirme eylemleri oldukça nadirdir. Ancak, iklim ve sosyal politikalardaki önemli değişiklikler, özellikle otomotiv, enerji, sağlık ve kamu hizmetleri sektörleri üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir." ifadesini kullandı.

Politikaların Etkisi

Kurumsal kredi profilleri üzerinde, önceki yönetim döneminde Donald Trump yönetiminin ticari korumacılığı, sürekli mali baskıları, iklim politikalarını geri çekmesi ve sosyal reformları ile etkili olabileceği ifade edildi. Jeopolitik ve dış politika, finansal serbestleşme ve sınırlı göçün de dolaylı olarak kredi profilini etkilediği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, mevcut politikalar üzerindeki önemli değişikliklerin en yüksek olasılıkla Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray ve Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirmesi durumunda yaşanabileceği ifade edildi.

Federal Politikaların Rolü

Tüm kurumsal sektörlerin, başkanlık yönetimleri ve Kongre'deki güç dengesindeki değişikliklere farklı derecelerde maruz kaldığı aktarıldı. Federal politikalar ve düzenlemelerin, bazı sektörlerin kâr ve nakit akışı üretme yeteneklerini önemli ölçüde etkileyebileceği ve dolayısıyla varlık değerlemeleri ile sermaye dağıtım kararlarına etki edebileceği vurgulandı.

Yeni mevzuatın geçiş ve uygulama sürecinin uzun bir zaman alacağına dikkat çekilerek, bu durumun, şirketlere olumsuz politikaların finansal profilleri üzerindeki etkilerini azaltmak için iş modellerini uyarlamada gereken süreyi tanıyacağı ifade edildi.

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