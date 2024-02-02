Fitch Ratings: Kızıldeniz'deki gerilim Orta Doğu, Afrika ve Avrupa limanlarının yük hacminde değişikliğe neden oldu

Fitch Ratings adlı uluslararası kredi derecelendirme kurumu, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle limanlardaki yük trafiğinin, BAE ve Afrika'daki limanlara yönelik arttığını açıkladı.

Fitch Ratings: Kızıldeniz'deki gerilim Orta Doğu, Afrika ve Avrupa limanlarının yük hacminde değişikliğe neden oldu
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Fitch, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ticari gemilerin hedef alınması sonucu taşımacılık faaliyetlerinin düştüğünü ve Afrika etrafında yeni rotaların oluşturulduğunu bildirdi. Fitch, bu durumun, bölgedeki limanlardan BAE ve Afrika'daki limanlara yük akışının artmasına neden olduğunu belirtti.

Açıklamada, limanlardaki yük hacmi değişikliğinin operatörlere etkisi üzerinde duruldu. Coğrafi olarak farklılaşmış portföylere sahip büyük operatörlerin, tek bölgeye bağlı kalan küçük operatörlere nazaran aksamalardan daha az zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, Avrupa ve Uzak Doğu arasındaki rota değişikliği ve nakliye kapasitesindeki azalmanın Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı civarındaki limanlarda hacim azalmasına ve diğer güzergahlardaki terminallerde yoğunluğa sebep olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki liman operatörlerinin aktarma hacimlerinin bu durumdan daha çok etkilendiği belirtildi. Açıklamada, çıkış ve varış sevkiyatlarının daha stabil olduğu, nakliye aksamalarının ise Kovid-19 salgınında yaşanan küresel mal talebi ve liman tıkanıklığından daha küçük ve yerel ölçekte olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Kızıldeniz ticaret yolunun öneminin dünya çapında tanınması ve ABD liderliğindeki koalisyonun bölgede ticari gemiler için güvenli geçiş sağlamaya çalışması nedeniyle aksamaların geçici olacağını varsayıyoruz." denildi.

Açıklamada, uzun süreli aksamanın tedarik zincirlerinde daha büyük sorunlara ve operasyonel açıdan daha ciddi etkilere neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, bu durumun liman operatörlerinin değişiklik yapmasını zorunlu kılacağı kaydedildi. 

Açıklamada, 12-18 aylık sözleşmelerle belirlenen liman fiyatlarının, esnek olan nakliye navlun oranları gibi belirli limanlardaki hacim artışına göre hızla değişmeyeceği, ancak yoğun ve rağbet gören limanların, depolama ücretlerini yükselterek gelirlerini artırabileceği ifade edildi.

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