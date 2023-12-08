Fıtık ameliyatı olan CHP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan ve 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüten CHP'li Çine belediye başkanı Enver Salih Dinçer vefat etti. Dinçer'in karaciğer yetmezliğinden dolayı 22 ay önce organ nakli için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği ve burada geçirdiği nakil ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu biliniyor.

Üç dönemdir CHP Çine Belediye Başkanı olarak görev yapan Enver Salih Dinçer, geçtiğimiz salı günü inceleme için Malatya'ya gitti. Dinçer'de doktorlar, grefte bağlı teşhisini koydular. Tekrar ameliyata alınan Belediye Başkanı Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Dinçer'in cenaze töreninin ardından Çine'de defnedileceği biliniyor.





CHP'DEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Enver Salih Dinçer'in vefat haberini alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dinçer'e taziyelerini iletti. Özel mesajında ​​şunları söyledi: "Hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğum Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Arkadaşımız Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Enver Salih Dinçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başsağlığı diliyoruz!" mesajını paylaştı.