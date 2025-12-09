Fitoterapi ve Eksozomla Azospermi Aşıldı: Mersinli Çift 5 Yaşındaki İkizlere Kavuştu

Uzun süren tedavi başarıyla sonuçlandı

Mersin’den Diyarbakır’a tedavi almaya gelen Sabiha (36) ve Şerif Dağlı (36) çifti, 8 yıllık evlilikleri boyunca çocuk sahibi olamayınca Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Şerif Dağlı'da azospermi (sperm yokluğu) tanısı konuldu. Uygulanan fitoterapi ve eksozom tedavileri sayesinde çift, uzun süren tedavi sürecinin ardından ikiz bebek sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

Bugün 5 yaşında olan ikizleriyle birlikte kliniği tekrar ziyaret eden Dağlı çifti, "Allah, sabır ve umudun karşılığını verdi" dedi.

