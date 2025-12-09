DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Fitoterapi ve Eksozomla Azospermi Aşıldı: Mersinli Çift 5 Yaşındaki İkizlere Kavuştu

Mersin’den Diyarbakır’a gelen çift, Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı fitoterapi ve eksozom tedavileriyle azospermiyi aşarak 5 yaşında ikiz çocuk sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:51
Fitoterapi ve Eksozomla Azospermi Aşıldı: Mersinli Çift 5 Yaşındaki İkizlere Kavuştu

Fitoterapi ve Eksozomla Azospermi Aşıldı: Mersinli Çift 5 Yaşındaki İkizlere Kavuştu

Uzun süren tedavi başarıyla sonuçlandı

Mersin’den Diyarbakır’a tedavi almaya gelen Sabiha (36) ve Şerif Dağlı (36) çifti, 8 yıllık evlilikleri boyunca çocuk sahibi olamayınca Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Şerif Dağlı'da azospermi (sperm yokluğu) tanısı konuldu. Uygulanan fitoterapi ve eksozom tedavileri sayesinde çift, uzun süren tedavi sürecinin ardından ikiz bebek sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

Bugün 5 yaşında olan ikizleriyle birlikte kliniği tekrar ziyaret eden Dağlı çifti, "Allah, sabır ve umudun karşılığını verdi" dedi.

MERSİN'DEN DİYARBAKIR'A TEDAVİ ALMAYA GELEN 8 YILLIK EVLİ ÇİFT, ALDIKLARI FİTOTERAPİ VE EKSOZOM...

MERSİN'DEN DİYARBAKIR'A TEDAVİ ALMAYA GELEN 8 YILLIK EVLİ ÇİFT, ALDIKLARI FİTOTERAPİ VE EKSOZOM TEDAVİLERİ SONUCU İKİZ ÇOCUK SAHİBİ OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
4
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
5
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
6
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler durdu
7
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi