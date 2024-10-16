Fiyat İstikrarı ve İsrail'e Boykot Vurgusu: AK Parti Menemen Kongresi

AK Parti Menemen İlçe Kongresi'nde Fiyat İstikrarı Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Fiyat İstikrarı İçin Umutlar Artıyor

Dağ, "Önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren tamamen fiyat istikrarının sağlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyor olacağız" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin 22 yıllık iktidarı boyunca her alanda büyüme kaydettiğini belirtirken, bütçe açığının deprem harcamalarına rağmen OECD kriterlerinin altında kaldığını vurguladı.

Enflasyonda Düşüş ve Merkez Bankası Rezervleri

2023 mayıs ayından itibaren atılan adımların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Dağ, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 157 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Enflasyonun ise %49 seviyesine indiğini ve yıl sonu itibarıyla %41-42 bandında biteceği öngörüsünde bulundu.

İsrail'e Destek Veren Firmalara Boykot Çağrısı

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Dağ, uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirdi. Dağ, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor ama Filistinliler topraklarını bırakmadı. Bu süreçte boykot uygulanması gerektiğine inanıyorum. Herkes bu boykotu sonuna kadar uygulamak durumundadır" dedi.

Yerel Yönetim Başarıları

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdiğini belirtti. Ayrıca, Hakkı Durmaz, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti Menemen 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.