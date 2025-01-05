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FKÖ Başkanı Fettuh: İsrailli Milletvekillerinin Çağrısı Savaş Suçudur

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, 8 İsrailli milletvekilinin Gazze'deki gıda ve su kaynaklarını yok etme çağrısını savaş suçu olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 00:13
FKÖ Başkanı Fettuh: İsrailli Milletvekillerinin Çağrısı Savaş Suçudur

FKÖ Başkanı Fettuh, İsrailli Milletvekillerinin Cağrısını Sert Bir Dille Kınadı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrailli aşırı sağcı 8 milletvekilinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve su kaynaklarının yok edilmesine yönelik çağrısını sert bir şekilde eleştirerek, bu durumu savaş suçu olarak nitelendirdi.

İsrailli Aşırı Sağcıların Çağrısı Soykırım Olarak Değerlendirildi

Fettuh yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail meclisi, on binlerce çocuk ve kadını yok etmekle ve Gazze Şeridi'ni büyük bir mezarlığa dönüştürmekle yetinmeyen kanlı aşırılıkçıların sığınağı haline geldi” dedi. Fettuh, milletvekillerinin çağrısını “tam teşekküllü bir savaş suçu ve Filistin halkına karşı doğrudan soykırım” olarak tanımladı.

Uluslararası Toplumun Sorumlulukları

Filistinli yetkili, uluslararası topluma ve ülkelerin parlamentolarına İsrail’in bu ırkçı ve kanlı tutumlarına karşı insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiği çağrısında bulundu.

İsrail Ordusu Gazze'ye Yeniden Saldırıyor

Son günlerde 8 İsrailli aşırı sağcı milletvekili, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve su kaynaklarının yok edilmesi talebinde bulunmuştu. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesinden 8 milletvekili, Savunma Bakanı Yisrael Katz'a duruma ilişkin mektup gönderdi.

Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi Planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırılarına yeniden başladı. Bu adım, Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyinden tahliye edilmesi amacıyla atıldığı düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıların başlamasından bir gün sonra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ilişkin harita paylaşarak, Filistinlilere boşaltmaları için uyarıda bulundu.

Generallerin Planı

Adraee tarafından paylaşılan harita, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin “generallerin planı” ile benzerlik taşıdığı dikkat çekti. Bu plan, bölgedeki Filistinlileri zorla tahliye etmeyi ve kuşatma altında bırakmayı öngörüyor.

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