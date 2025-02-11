FKÖ'den Gazze'yi Yönetecek Yeni Komite Açıklaması

FKÖ Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'ni yönetecek yeni komitenin kurulacağının müjdesini verdi. Şeyh, bu komitenin Filistin yönetimine bağlı olacağını belirtti.

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