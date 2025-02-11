FKÖ'den Gazze'yi Yönetecek Yeni Komite Açıklaması

FKÖ Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklama
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'ni yönetecek yeni komitenin kurulacağının müjdesini verdi. Şeyh, bu komitenin Filistin yönetimine bağlı olacağını belirtti.
Mısır'ın Önermesi Reddedilmedi
Sky News Arabia kanalına konuşan Şeyh, daha önce Mısır'ın önerdiği Gazze'yi yönetecek komite fikrinin Filistin yönetimi tarafından reddedilmediğini ifade etti. “Biz (komitenin kurulması) bunu reddetmedik, bu konuda çok yol kat ettik” Yeni komitenin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli profesyonellerden oluşacağını açıklayan Şeyh, “Komite Filistin hükümetiyle yakından bağlantılı ve başkanlığını mevcut Başbakan Yardımcısı üstlenecek” Şeyh, ayrıca bu komitenin coğrafi birliği ve Filistin halkının siyasi dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Filistin hükümetinin doğal bir uzantısı olacağını vurguladı. FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri, Mısır ile ortak ve koordineli çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Hamas ise, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulmasını, bu komitenin tamamen yerel olması koşuluyla kabul edeceklerini belirtmişti.
Komitenin İçeriği ve Amaçları
Mısır ile İşbirliği
Yeni komitenin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli profesyonellerden oluşacağını açıklayan Şeyh, “Komite Filistin hükümetiyle yakından bağlantılı ve başkanlığını mevcut Başbakan Yardımcısı üstlenecek” Şeyh, ayrıca bu komitenin coğrafi birliği ve Filistin halkının siyasi dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Filistin hükümetinin doğal bir uzantısı olacağını vurguladı. FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri, Mısır ile ortak ve koordineli çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Hamas ise, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulmasını, bu komitenin tamamen yerel olması koşuluyla kabul edeceklerini belirtmişti.
Şeyh, ayrıca bu komitenin coğrafi birliği ve Filistin halkının siyasi dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Filistin hükümetinin doğal bir uzantısı olacağını vurguladı.
FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri, Mısır ile ortak ve koordineli çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Hamas ise, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulmasını, bu komitenin tamamen yerel olması koşuluyla kabul edeceklerini belirtmişti.