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FKÖ Genel Sekreteri, 9 Arap Dışişleri Bakanı ile Gazze Konusunu Görüştü

Hüseyin eş-Şeyh, Gazze savaşını durdurmak üzere 9 Arap dışişleri bakanıyla bir araya geldi. Çatışmalar ve kayıplar sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:50
FKÖ Genel Sekreteri, 9 Arap Dışişleri Bakanı ile Gazze Konusunu Görüştü

FKÖ Genel Sekreteri ve Arap Dışişleri Bakanları Toplandı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, 9 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmayı görüşmüştür. Bu görüşme, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklama ile duyurulmuştur.

Toplantıya Katılan Ülkeler

Görüşmeye katılan ülkeler şöyle sıralandı: Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Umman, Irak, Fas, Tunus ve Cezayir. Şeyh, bu ülkelerin uluslararası ve bölgesel düzeyde çabalarını artırmaları gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Hüseyin eş-Şeyh, ayrıca, görüşmelerde uluslararası kurumlar ve kuruluşların bu hedefe yönelik çabalarının ele alındığını belirtti. 7 Ekim 2023'te meydana gelen çatışmalar sonucunda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi.

İsrail tarafından yapılan açıklamalar, bu süreçte 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin yaralandığını bildirmektedir. Gazze'deki saldırılarda ise 39 bin 258 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 589 kişi yaralanmıştır.

Çatışmaların Durumu

Çatışmalar sürecinde, 24 Kasım 2023 tarihli insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ettiği kaydedilmiştir. Ayrıca, Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgelerinde, 7 Ekim tarihinden itibaren toplam 589 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

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