FKÖ: İsrail'in Türk Aktivist Eygi'yi Öldürmesi Dayanışmacılara Gözdağı

FKÖ, Eygi'nin Ölümünü Kınadı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail ordusunun Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesini, Filistin sorununa destek verenleri susturma girişimi olarak değerlendirdi.

Uluslararası Normlara Dikkat Çekildi

FKÖ Gurbetçiler Dairesi, Eygi'nin ölümü üzerine yaptığı yazılı açıklamada, bu olayın Filistin topraklarındaki işgal ve şiddetin bir sembolü olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Bu cinayet, dayanışma içinde olanların ezilme ve korkutulma hedefini taşımaktadır" denildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

FKÖ, uluslararası hukuka aykırı uygulamaların sona ermesi ve İsrail'in bu konudaki sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerçek bir baskı altına alınması gerektiğini vurguladı.

Eygi'nin Öldürülmesi ve Tepkiler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl bir gösteride katılımcıların üzerine ateş açtı. Bu sırada ağır yaralanan Eygi, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. O, barışçıl eylemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) üyesiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin ölümünü kınayarak İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını vermesi için gerekli tüm platformlarda mücadeleye devam edeceklerini belirtti.