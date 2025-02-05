FKÖ Yetkilisi: Filistin Halkının Topraklarından Zorla Çıkarılması Çağrılarına Sert Yanıt

FKÖ'den Zorla Çıkarma Çağrılarına Red

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh, Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik çağrılara karşı net bir şekilde taraflarının durduğunu duyurdu.