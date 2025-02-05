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FKÖ Yetkilisi: Filistin Halkının Topraklarından Zorla Çıkarılması Çağrılarına Sert Yanıt

FKÖ yetkilisi Hasan eş-Şeyh, Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılması taleplerini reddettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:18
FKÖ Yetkilisi: Filistin Halkının Topraklarından Zorla Çıkarılması Çağrılarına Sert Yanıt

FKÖ'den Zorla Çıkarma Çağrılarına Red

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh, Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik çağrılara karşı net bir şekilde taraflarının durduğunu duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Şeyh, "Uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözüm, güvenlik, istikrar ve barışın güvencesidir,""Filistin liderliği halkın topraklarından zorla çıkarılması çağrılarını reddediyor"

Filistin halkının kendi topraklarında kalmaya devam edeceğine vurgu yapan Şeyh, bu prensipleri destekleyen Arap ülkelerinin tutumunu da takdir ettiklerini ifade etti.

Trump’ın Açıklamaları ve Gazze’nin Durumu

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak "uzun vadeli"

Trump, Gazze'nin büyük bir yıkım alanı haline geldiğini ifade ederek, "Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yeni yerleşim yerlerine gitmesinin çok daha iyi olacağını""Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması"

Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yaşam alanlarına taşınacağını ve burada daha iyi bir yaşam süreceklerini ileri sürdü.

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