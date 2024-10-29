FKÖ Yetkilisi Hüseyin eş-Şeyh'ten UNRWA'ya Destek Çağrısı

FKÖ Yetkilisi Hüseyin eş-Şeyh'ten Önemli Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Meclisi'nin UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimine karşı Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarının Detayları

Hüseyin eş-Şeyh, yazılı bir açıklama yaparak, "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i ilgili uluslararası kararları uygulamaya zorlaması gerekiyor" dedi. Ayrıca, "Filistinlilere yapılan katliamlara ve UNRWA'nın maruz kaldıklarına karşı duyarsız kalmak, aksi sadece açıklama ve kınama ile yetinenlerin alnında bir utançtır" değerlendirmesi yaptı.

İsrail Meclisi'nin Kararı

İsrail Meclisi, geçtiğimiz gün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören bir yasa tasarısını onaylamıştı. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye düzenlenen saldırılarla birlikte UNRWA'ya yönelik bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu kapsamda, UNRWA'nın Gazze'deki 12 bin çalışanından 14'ünün "7 Ekim saldırılarına katıldığını" iddia eden Tel Aviv yönetimi, Ajansın kapatılması gerektiğini öne sürdü.

UNRWA'nın Önemi

UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında yardım sağlamaktadır. Kuruluş, bünyesinde çoğu Filistinli olmak üzere yaklaşık 30 bin çalışan barındırmaktadır. Bu nedenle, İsrail yönetimi tarafından Ajansın itibarını zedelemeye yönelik devam eden kampanya büyük bir endişe kaynağıdır.