Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek

Evlerin kış aylarındaki vazgeçilmezi doğalgaz kullanımına yönelik önemli bir adım atıldı. Doğalgaz kombilerinin kullanımının yasaklanması kararı alındı ve bu değişiklik, evlerde ısınma sistemlerinin gözden geçirilmesine neden olacak. Uygulanacak olan bu yeni düzenleme ile birlikte ev sahipleri, 2030 yılı itibariyle yeni inşa edilen binalarda dahil olmak üzere 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uymak zorunda kalacaklar.

KOMBİ KULLANIMI SONA ERDİRİLECEK





Doğalgaz kombilerinin kullanımını sona erdirme kararı, 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı kademeli olarak durdurma planı çerçevesinde alındı. Bu önemli değişiklik, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve enerji verimliliğini artırmak amacı taşıyor.

Avrupa Parlamentosu üyeleri arasında uzun süren çevre dostu adımların tartışılmasının ardından, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, AB ülkeleri 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binaları 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uygun hale getirmek zorunda kalacaklar.

1 OCAK 2025 TARİHİ İTİBARİYLE KOMBİ KULLANIMINA SON VERİLECEK





2050 yılına kadar AB genelindeki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, fosil yakıt kullanan kombiler için teşvik verilmeyeceği ve 1 Ocak 2025 itibariyle doğalgaz kombilerinin kullanımına son verileceği duyuruldu. Doğalgaz kombilerinin sökülmesi, AB'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.