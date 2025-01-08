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Fleurus'ta Kamusal Alanlarda Sigara Yasağı Uygulandı

Fleurus kentinde gençlerin sağlığını korumak amacıyla kamusal alanlarda sigara ve elektronik sigara kullanımı yasaklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:32
Fleurus'ta Kamusal Alanlarda Sigara Yasağı Uygulandı

Fleurus'ta Sigara Yasağı Başladı

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Fleurus kentinde, gençlerin sağlığını korumak amacıyla kamusal alanlarda sigara yasağı getirildi. Yeni düzenlemeye göre, belirli alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı tamamen yasaklandı.

Yasağının Kapsamı

Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşunun haberine göre, bu yasağın amacı "gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak" olarak belirlendi. Yasağın kapsamında; parklar, oyun alanları, okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımı yasaklandı.

Uygulama Detayları

Yeni karara göre, okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara içmek veya elektronik sigara kullanmak mümkün olmayacak. Ancak, bu yasağın ihlali durumunda herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı bildirildi.

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